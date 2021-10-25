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برفقة زوجها.. درة تتألق بفستان أسود في أحدث جلسة تصويرية لها

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:18 ص
درة
درة
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت درة بصحبة زوجها بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان أسود قصير وبوت باللون الأسود واعتمدت تسريحة شعر منسدل.


وعلقت قائلة : "حدث عالمي فريد من نوعه يحدث على أرض مصر فنانون تشكيليون ونحاتون صمموا أعمالًا فنية معاصرة على سفح الأهرامات العظيمة".


يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة درة مسلسل " بين السما والأرض" الذي عرض خلال شهر رمضان وشاركها البطولة الفنان هاني سلامة، نجلاء بدر، سوسن بدر ومحمد ثررت

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