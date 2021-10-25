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مرتضى منصور يحسم موقفه من انتخابات الزمالك

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
حسم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك موقفه من خوض انتخابات الزمالك المقبلة وذلك بعد أن أنصفه القضاء الإداري اليوم الذي حكم بعودته من جديد لرئاسة القلعة البيضاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت قبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية.

وأفادت تقارير صحفية بأن المستشار مرتضى منصور استقر على خوض انتخابات مجلس إدارة الزمالك المقبلة كما استقر على أعضاء القائمة التي سيخوض بها السباق الانتخابي.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر قناته الخاصة على يوتيوب:" قرار نزولي للانتخابات من عدمه هو قضيتي الشخصية أنا وأسرتي ولا يوجد ما يمنعني من نزول الانتخابات وفقا للحكم الصادر من مجلس الدولة".

واختتم مرتضى منصور حديثه قائلا:"في الفترة الماضية علمت أنه لم يتم دفع الضرائب والتأمينات لمدة عام وحصلوا على قرض 70 مليونًا وقاموا ببيع المحلات، كل هذه المشاكل ستواجه المجلس المقبل سواء أنا أو غيري".

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور مجلس ادارة الزمالك

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