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بعد انتهاء التصوير.. تركي آل الشيخ يكشف أسرارا عن تجربته السينمائية الأولى

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:07 ص
تركي آل شيخ وبعض طاقم العمل
تركي آل شيخ وبعض طاقم العمل
مصطفى سعداوي
أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الانتهاء من تصوير آخر مشهد من تجربته في الكتابة السينمائية الأولى فيلمه "تشيللو"، المستمد من روايته "تشيللو".

وكشف آل شيخ في عدة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تفاصيل الفيلم الذي استغرق عامين كاملين في الكتابة، وتم تصويره في 8 أسابيع فقط، وفي سرية تامة سواءً أثناء مرحلة الكتابة أو التصوير.

ترتيبات على أعلى مستوى

وأكد المستشار السعودي، أن خلال الفترة التي استغرقها الفيلم من بداية كتابته حتى انتهاء التصوير شهدت اتصالات عديدة مع مخرجين سينمائيين ومنتجين وكذلك شركات إنتاج للإعداد له.

تصوير 70 % من المشاهد داخل السعودية

وقال تركي آل الشيخ، إن 70 % من الفيلم تم تصويره في المملكة العربية السعودية ما بين الرياض وضرما والعلا، و30 تم تصويرهم في أوروبا، ولم يكشف بالتحديد في أي الدول الأوروبية تم التصوير.

وحول الإنتاج كشف المستشار تركي آل شيخ، أن إنتاج الفيلم من إنتاج شركة وطنية سعودية وهي "رزام" للانتاج السينمائي والغنائي، مشيراً إلى أن الفيلم عمل فيه أكثر من 200 سعودي تدربوا فيه قائلاً: "واجب علينا في المساعدة في التصوير.. وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير وفي المكياج وفي الملابس وفي الديكور".

مخرج أمريكي كبير

ولم يكشف رئيس هيئة الترفيه السعودي، عن هوية مخرج الفيلم بالتحديد، مكتفياً بإعلان جنسيته بأنه "مخرج أمريكي كبير"، مشيراً إلى أن طاقم العمل الفني تضمن مدير تصوير إيطالي أمريكي عالمي.

ولفت إلى أن الفيم تضمن مشاركة "خبراء صوت وموسيقى وإضاءة ومشاهد خطرة عالميين وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج"، مؤكداً أن جودة الفيلم لن تقل عن أكبر الأفلام في هوليوود.

عرض الفيلم في 2022

أما عن موعد عرضه، قال المستشار تركي الشيخ، إن الفيلم السعودي الجديد، سيتم طرحه في العام المقبل 2022 في السينما أولا وبعد ذلك سيكون متاحاً للجميع، ولم يكشف عن الموعد بالتحديد في أي شهر من  السنة سيطرح فيلم "تشيللو".

أغلبية سعودية

وعن أبطال الفيلم لم يكشف المستشار السعودي عن الأبطال بالتحديداً، مكتفياً بإعلان أن 60% من الأبطال سعوديين "دعماً لصناعة السينما السعودية"، لافتًا أن الـ 40% الباقيين تنوعوا ما بين خليجيين وعرب وعالميين.

نجم حائز على الأوسكار

وأشار إلى أن من بين أحد أبطال الفيلم نجم حائز على جائزة الأوسكار العالمية، منوهاً أن فيلم "تشيللو"، ستتم دبلجته إلى 7  لغات وسيعرض في سينمات العالم، ثم بعدها المنصات الإلكترونية.

واختتم المستشار تركي الشيخ تغريداته موجهاً الشكر لجميع من شارك في العمل قائلاً: "اشكر كل من شارك في العمل من أبطال وكرو وشركة إنتاج ومشرفين.. اكتشفت أن عالم السينما ليس سهلاً.. اسأل الله التوفيق في تجربتي الأولى.. وأتمنى أن يحوز على رضاكم.. اجتهدت واتمنى النجاح … وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر".

يذكر أن شركة "رزام" السعودية، للإنتاج السينمائي والغنائي، وهي الجهة المنتجة للفيلم، أنشئت في نوفمبر من العام الماضي 2020، وقالت حينها وقت الإعلان إن هدفها "تطوير الموسيقى والسينما والمسلسلات العربية لتواكب التطور السريع في المجال الفني في العالم ، برؤية مختلفة عن الآخرين".

يشار إلى أن مع عودة الحياة في المملكة العربية السعودية، لما كانت عليه قبل ظهور أزمة كورونا إلى حد كبير، عادت الفعاليات الفنية والثقافية لتقام في البلاد، بينما يشهد موسم الرياض الترفيهي الذي انطلق قبل أيام عرض 18 مسرحية عربية، و 6 مسرحيات عالمية وعروض سيرك ومئات العروض الأخرى التي ستقام على المسارح من بين 7500 فعالية تقام في 14 منطقة داخل العاصمة السعودية.
بعد انتهاء التصوير.. تركي آل الشيخ يكشف أسرارا عن تجربته السينمائية الأولى
بعد انتهاء التصوير.. تركي آل الشيخ يكشف أسرارا عن تجربته السينمائية الأولى
بعد انتهاء التصوير.. تركي آل الشيخ يكشف أسرارا عن تجربته السينمائية الأولى
بعد انتهاء التصوير.. تركي آل الشيخ يكشف أسرارا عن تجربته السينمائية الأولى
بعد انتهاء التصوير.. تركي آل الشيخ يكشف أسرارا عن تجربته السينمائية الأولى
بعد انتهاء التصوير.. تركي آل الشيخ يكشف أسرارا عن تجربته السينمائية الأولى

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