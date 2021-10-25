هل تحتسب نقاط بطولة كأس العرب لمنتخب مصر في تصنيف الفيفا؟.. طالع التفاصيل





تستمر الأحاديث قبل إنطلاق فعاليات بطولة كأس العرب القادمه، حول إمكانية احتساب نقاط البطولة لمنتخب مصر في تصنيف الفيفا للمنتخبات.

ويوجد منتخب مصر حاليا فى المركز السادس إفريقيًا خلف نيجيريا الخامس فى تصنيف أكتوبر الأخير، وتملك مصر فرصة ضئيلة لتقليص الفارق فى شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأكد مصادر باتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية تواصلت مع مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمعرفة حقيقة احتساب بطولة كأس العرب فى التصنيف.

وتم التأكد من أن البطولة غير رسمية رغم أنها تحت رعاية "فيفا"، ولكن يتم التعامل مع المباريات على أنها ودية، ويتم التعامل معها فى تصنيف "فيفا".

وسيتم إضافة النقاط الخاصة للمنتخبات فى تصنيف ديسمبر المقبل، قبل إجراء قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.