بنزيما يعتلي صدارة هدافي الدوري الإسباني

يحافظ مهاجم فريق ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، على عرش صدارة هدّافي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم برصيد 9 أهداف، رغم عدم تسجيل أهداف في انتصار فريقه على برشلونة بهدفين لهدف، وبفارق 3 أهداف عن ميكيل أويارزابال، مهاجم ريال سوسييداد، الذي غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد للإصابة.





ويأتي بعد أويارزبال عدد من اللاعبين في قائمة هدّافي "الليغا"، من بينهم راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول، الذي سجل للمباراة الثالثة على التوالي ووصل إلى هدفه الخامس في الموسم، وهو نفس عدد أهداف فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، التي استعصت عليه شباك برشلونة في لقاء "الكلاسيكو"، وكذلك لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي أنقذ فريقه من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد واقتنص نقطة بثنائية أحرزها في اللقاء الذي احتضنه اليوم الأحد ملعب واندا ميتروبوليتانو.





يليهم ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، وويليان خوسيه، لاعب ريال بيتيس، وألفارو جارسيا، لاعب رايو فاييكانو، وخوسيه لويس موراليس، لاعب ليفانتي، ورافا مير، لاعب إشبيلية، ودانجوما، لاعب فياريال، برصيد 4 أهداف لكل لاعب.



