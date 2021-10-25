Advertisements

بنزيما يعتلي صدارة هدافي الدوري الإسباني

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:01 ص
بنزيما
بنزيما
وكالات
يحافظ مهاجم فريق ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، على عرش صدارة هدّافي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم برصيد 9 أهداف، رغم عدم تسجيل أهداف في انتصار فريقه على برشلونة بهدفين لهدف، وبفارق 3 أهداف عن ميكيل أويارزابال، مهاجم ريال سوسييداد، الذي غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد للإصابة.

ويأتي بعد أويارزبال عدد من اللاعبين في قائمة هدّافي "الليغا"، من بينهم راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول، الذي سجل للمباراة الثالثة على التوالي ووصل إلى هدفه الخامس في الموسم، وهو نفس عدد أهداف فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، التي استعصت عليه شباك برشلونة في لقاء "الكلاسيكو"، وكذلك لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي أنقذ فريقه من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد واقتنص نقطة بثنائية أحرزها في اللقاء الذي احتضنه اليوم الأحد ملعب واندا ميتروبوليتانو.

يليهم ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، وويليان خوسيه، لاعب ريال بيتيس، وألفارو جارسيا، لاعب رايو فاييكانو، وخوسيه لويس موراليس، لاعب ليفانتي، ورافا مير، لاعب إشبيلية، ودانجوما، لاعب فياريال، برصيد 4 أهداف لكل لاعب. 

الكلمات المفتاحية

رياضة بنزيما الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

"لم نفسك".. هبة قطب تحذر الأزواج من ظهور هذه العلامات على زوجاتهم (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الاسباني .. ميسي في الصدارة

ترتيب هدافي الدوري الاسباني.. ميسي في الصدارة

سواريز يعتلي صدارة هدافي الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements