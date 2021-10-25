Advertisements

ماهر زين لإنرجي: أغنية "حب النبي" تأخرت 10 سنوات ونفسي أغني في مصر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:05 ص
ماهر زين
ماهر زين
هبة أحمد

كشف الفنان ماهر زين عن سبب تأخير طرح أغنية "حب النبي" لمدة 10 سنوات في تصريحات لراديو إنرجي 92.1.

وقال ماهر زين للإعلامي صبري زكي في برنامج قول يا كبير، إن أغنية حب النبي من كلمات الراحل صلاح جلال الذي كتب كلمات عديدة له من قبل منها "يا نبي السلام عليك".

وأشار ماهر زين في تصريحاته لإنرجي، إلى أنه لم يتوقع النجاح العالمي الذي حققته أغنية "يا نبي السلام عليك"، مشيراً إلى أن تأخير حب النبي جاء بسبب العديد من الظروف ولم يكن مخططاً لها كل هذا الغياب قائلاً:" الوقت
عدى من غير ما نقصد".

ووصف ماهر زين الشاعر الراحل صلاح جلال، بأنه كان إنسان جميل ولديه من الإخلاص والوفاء ما يظهر في أغانيه الدينية، وأن أمنيته الأخيرة كانت كتابة كلمات في حب الرسول.

وكشف ماهر زي أن أغنية "حب النبي" كانت جاهزة كلمات ولحن لكن لم يكن تم توزيعها أو تحديد وقت طرحها، وعاد لتجهيزها مرة أخرى أثناء تحضير الميني ألبوم الذي عمل عليه في رمضان الماضي قبل أن تطرح بمناسبة المولد النبوي حالياً.

وأعلن ماهر زين عن خططه المستقبلية قائلاً إنه يعمل حالياً على ألبوم جديد سيتم طرحه العام المقبل ويحمل من الكلمات والألحان أفكار جديدة تماماً.

وعبر عن انفتاحه ورغبته في تقديم أغاني مشتركة مع فنانين آخرين، وأمنيته في العودة لإحياء الحفلات في مصر مرة أخرى قريباً قائلاً:"مستني الفرصة".


الكلمات المفتاحية

ماهر زين صلاح زكي حب النبي إنرجي

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضي منصور يكشف موعد عودته إلي نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 12 ساعة

"لم نفسك".. هبة قطب تحذر الأزواج من ظهور هذه العلامات على زوجاتهم (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

خاص .. تعرف على موعد طرح ألبوم آمال ماهر الجديد

جورج وسوف فى القاهرة لاختيار أغان باللهجة المصرية

عاجل.. عمرو دياب يطرح "يوم تلات"من ألبومه الجديد (فيديو)

في المولد النبوي.. مطربين ومطربات تغنوا في حب المصطفى(فيديو)

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة " كن جميلاً "

من "عفريت الحب" لـ "فاكرني يا حب" تعرف على كواليس كتابة أغنية الهضبة

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements