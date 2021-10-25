عاجل.. عبدالفتاح البرهان يوجه رسالة مهمة إلى الشعب السوداني

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن هناك مظالم تاريخية في معظم ولايات السودان، مؤكدا أنه سيتم العمل للوصول إلى حلول دائمة وممكنة تلبي طموحات أهالي السودان، وتعالج جذور المشاكل في ربع الدولة.





وأشار "البرهان"، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يؤمنون أن ثورة السودان العظيمة ماضية بعون الله وبإيمان الشباب الذين صنعوها، مضيفا: "لن نحيد عن الأهداف، والمهام المنصوص عليها في المادة 8 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية".



