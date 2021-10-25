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عاجل.. عبدالفتاح البرهان يوجه رسالة مهمة إلى الشعب السوداني

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن هناك مظالم تاريخية في معظم ولايات السودان، مؤكدا أنه سيتم العمل للوصول إلى حلول دائمة وممكنة تلبي طموحات أهالي السودان، وتعالج جذور المشاكل في ربع الدولة.

وأشار "البرهان"، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يؤمنون أن ثورة السودان العظيمة ماضية بعون الله وبإيمان الشباب الذين صنعوها، مضيفا: "لن نحيد عن الأهداف، والمهام المنصوص عليها في المادة 8 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية".

وأضاف أنه يجب أن يعمل الجميع اعتبارا من اليوم وحتى انعقاد الانتخابات العامة في يوليو 2023 في تحسين حياة الناس، وتهيئة المناخ للأحزاب للعمل، منوها بأنه ستتولى مهام إدارة البلاد حتى انعقاد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستقلة سيراعى التمثيل العادل لكل فئات الشعب السوداني.

الكلمات المفتاحية

مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الشعب السوداني السودان

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