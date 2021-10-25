وزارة التموين تكشف السعر العادل لـ "كرتونة البيض"

أوضح عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم ضخ 7 الآلاف طبق بيض عبر منافذ وزراتي التموين والزراعة بخلاف المطروح في منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية لإحداث اتزان في السوق بعد ارتفاع الأسعارخلال الفترة الماضية، مشيرًا أن ذلك يأتي في إطار مواجهة أزمة ارتفاع أسعار البيض وضمن خطة الحكومة لضخ كميات عبر منافذ الوزارات الاستهلاكية.





وكشف خليل، أن سعر التكلفة العادل اليوم لإنتاج طبق البيض تبلغ 38 جنيهًا وينبغي أن تصل للمستهلك في حدود 44 أو 45 جنيهًا على الأكثر، متابعًا: "هناك اجتماعات مستمرة بين وزارة التموين والزراعة مع اتحاد منتجي البيض للتنسيق لزيادة المعروض في الأسواق".









وأشار إلى أنه فور إعلان وزارة التموين عن ضخ كميات من البيض عبر المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة تراجعت الأسعار ما بين 2-3 جنيهاً للطبق الواحد بالنسبة للمزرعة، موضحاً أن طرح كميات كبيرة من المعروض في الأسواق عبر تلك المنافذ أدى لإحداث اتزان كبير في الأسعار في السوق على مدار الأمس واليوم".





وجدير بالذكر، سجلت سعر كرتونة البيض، اليوم الاثنين، ما بين 49 جنيها و52 جنيها، بعد أن كان نحو 60 جنيها قبل أيام؛ بينما كانت سعر كرتونة البيض قبل الزيادة الأخير يتراوح ما بين 42 و46 جنيها.