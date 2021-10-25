الصحة: إطلاق تطبيق لمعرفة بيانات من حصل على اللقاح برسوم

توك شو
تطبيق لقاح كورونا-
تطبيق لقاح كورونا- أرشيفية

قال المهندي أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة ستطلق تطبيقًا إلكترونيًا يكشف بيانات الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون متوفر على المنصات الإلكترونية خلال نهاية الأسبوع.

تطبيق إلكتروني
 وتابع "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن التطبيق سيكون بنفس رسوم الشهادة الورقية التي تثبت حصول المواطن على اللقاح، مشيرًا إلى أن الرسوم ستدفع من خلال الكريدت كارت، وخلال الفترة المقبلة، سيتم توفير وسائل دفع إلكترونية أخرى تسهيلًا على المواطنين.

مستشار وزيرة الصحة
 ولفت إلى أن رسوم التطبيق 100 جنيه للأغراض الداخلية، و250 جنيه للأغراض الخارجة أي لإظهار البيانات في الخارج أو في المطارات.
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