أول تعليق من القوات المسلحة على إلغاء حالة الطوارئ

علق العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد قائلًا: "نبارك للشعب المصري جني الثمار لأنه قرار جلل يليق بإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيه من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار، وكل التحية والتقدير للرئيس على هذا القرار".





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إن تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية اليوم يمثل يوما مميزا له طابع خاص، موجها التهنئة والشكر لأسر الخرجين على ما قدموه للقوات المسلحة ولمصر.



