برلماني: قرار السيسي بإلغاء مد الطوارئ انتصار للدولة في مكافحة الإرهاب

أشاد النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن توقيت هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر والخسيس، وتم تطهير البلاد نهائيا من كل أعمال الخسة.





وأشار "مهني"، خلال البيان الصادر له، إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية في 7 سنوات استطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها، ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وثقه المواطن المصري في فخامة الرئيس وفي كافة جهود التنمية والبناء.



