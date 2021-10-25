المتحدث العسكري: لن ننسى الشهداء والمصابين الذين ضحوا من أجل استقرار الوطن (فيديو)

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، إنه في يوم تخريج عدد من دفعات الكليات العسكرية في شهر الانتصارات لا ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم لأجل أمن واستقرار الوطن.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أبناء الشعب المصري لا زالوا يقدموا التضحيات من أجل مصر.





ووجه العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، التحية والتقدير والتهنئة للشعب المصري على تخرج الدفعات الجديدة من الكليات العسكرية.