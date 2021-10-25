نيجيريا تطلق عملة رقمية لتعزيز نموها الاقتصادي

أعلنت نيجيريا عن إطلاق عملتها "إي-نيرة" الرقمية، في خطوة كبيرة إلى الأمام على مسار تطور البلاد النقدي.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن "إطلاق العملة الرقمية وقاعدة بيانات "بلوكتيشن" التي تستخدمها من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد نيجيريا (أحد أكبر اقتصادات إفريقيا) بواقع 29 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة".

وأضاف أن "استخدام عملة البنك المركزي النيجيري الرقمية قد يساعد في تشجيع أعداد أكبر من المواطنين والشركات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، ومن ثم زيادة القاعدة الضريبية للبلاد".

"بعد ثمانية أشهر من إطلاق الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حملة ضد العملات المشفرة،

وتعادل عملة "إي-نيرة" عملة النيرة النيجيرية الورقية.

وصرح البنك المركزي النيجيري بجواز استخدامها كوسيط مناقصات رسمي.

ويرى خبراء أن إطلاق العملة النيجيرية المشفرة يمثل خطوة كبيرة نحو تحول المجتمع النيجيري إلى مجتمع غير نقدي، إضافة إلى تحقيق نمو سريع في الاقتصاد الرقمي الذي كان أحد أولويات البنك المركزي النيجيري منذ عام 2012.

قال أندرو نيفين، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية "برايس ووتر هاوس كوبرز في نيجيريا إن "إي- نيرة تمثل تقدما كبيرا بالنسبة لنيجيريا.. إنها آلية سداد أبسط بكثير وسوف تفيد في نواح كثيرة، بما في ذلك تقليل كمية الأوراق النقدية المستخدمة وتكلفة المعاملات المالية".

وقال البنك المركزي في وثيقة سياسة إن "إطلاق العملة الرقمية يمثل علامة فارقة في رحلة طويلة".

وأضاف أن "إي-نيرة ستمكن الأسر والشركات من إجراء عمليات سداد سريعة وفعالة وموثوقة، مع الاستفادة من نظام سداد مرن ومبتكر وشامل وتنافسي".