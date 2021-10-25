Advertisements

تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات Al Ahly بجودة عالية HD

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:25 م
تردد قناة الاهلي 2021 الجديد
تردد قناة الاهلي 2021 الجديد


تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات Al Ahly بجودة عالية HD


يبحث العديد من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، خلال الساعات الماضية، عن تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية HD لمتابعة جميع الأحداث الرياضية والبرامج الشيقة، في ظل تواجد عدد كبير من النقاد ونخبة من المحللين داخل القناة منذ التطوير الأخير.

وتعتبر قناة الاهلي من ضمن أهم وأبرز القنوات المتواجدة حاليًا مصر والوطن العربي، وذلك نظرًا لتاريخه العريق وإنجازاته المحلية والعربية والعالمية، ويحظى النادي الاهلي بشعبية وجماهيرية كبيرة ليست في مصر فقط بل في العالم العربي أجمع، وهو ما جعل إدارة النادي تطلق قناة رسمية له.

تردد قناة الاهلي 2021 الجديد 

يبحث مشجعي المارد الأحمر عن أهم أخبار النادي ومواعيد المباريات ولم يجدوا أفضل من متابعة قناة الأهلي، حيث تسعى القناة إلى نقل أهم أخبار النادي ومشاهدة أهم مباريات النادي وأخبار نجومه، وأيضًا متابعة الاستديو التحليلي لنجوم كرة القدم والنادي الأهلي بكل مصداقية وشفافية.

تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على النايل سات 

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11747 أو 11440.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- التشفير: مفتوح.
 

تردد قناة الاهلي 2021 الجديد 

ازدادت نسب البحث عن تردد قناة الاهلي 2021 الجديد، خلال الفترة الأخيرة، حيث يهتم الكثير من متابعي الرياضات المتنوعة والبرامج الرياضية خاصةً مشجي النادي الاهلي بالبحث عن التردد الخاص بالقناة، لمتابعة كافة البرامج الرياضية والأخبار الحصرية خاصة المتعلقة بنادي القرن، حيث تعرض قناة الأهلي العديد من المباريات الرياضية المتميزة والبرامج الرياضية.


تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات Al Ahly بجودة عالية HD


الكلمات المفتاحية

قناة الاهلي تردد قناة الاهلي الجديد تردد قناة الاهلي 2021 تردد قناة الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع معلول لتمديد عقده

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 11 ساعة

أخر تطورات إصابة سعد سمير القوية في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ ساعة و نصف

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ حوالي 3 ساعات

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديدة الناقلة لجميع مباريات دوري المحترفين السعودي

تردد ابوظبي الرياضية 3 المشفرة اتش دي HD الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تعرف علي تردد قناة الأهلي الجديد

تردد اون سبورت الرياضية 2019 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات ON Sport Live اتش دي HD مجانا

Iraqi Sport تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2020 قنوات العراق علي نايل سات.. اضبط على هذا التردد

Abu Dhabi Sport 2019 | تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة علي النايل سات

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

08:07 م

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

08:35 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements