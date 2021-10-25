



تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات Al Ahly بجودة عالية HD





يبحث العديد من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، خلال الساعات الماضية، عن تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية HD لمتابعة جميع الأحداث الرياضية والبرامج الشيقة، في ظل تواجد عدد كبير من النقاد ونخبة من المحللين داخل القناة منذ التطوير الأخير.

وتعتبر قناة الاهلي من ضمن أهم وأبرز القنوات المتواجدة حاليًا مصر والوطن العربي، وذلك نظرًا لتاريخه العريق وإنجازاته المحلية والعربية والعالمية، ويحظى النادي الاهلي بشعبية وجماهيرية كبيرة ليست في مصر فقط بل في العالم العربي أجمع، وهو ما جعل إدارة النادي تطلق قناة رسمية له.

تردد قناة الاهلي 2021 الجديد

يبحث مشجعي المارد الأحمر عن أهم أخبار النادي ومواعيد المباريات ولم يجدوا أفضل من متابعة قناة الأهلي، حيث تسعى القناة إلى نقل أهم أخبار النادي ومشاهدة أهم مباريات النادي وأخبار نجومه، وأيضًا متابعة الاستديو التحليلي لنجوم كرة القدم والنادي الأهلي بكل مصداقية وشفافية.



تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على النايل سات

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11747 أو 11440.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- التشفير: مفتوح.



تردد قناة الاهلي 2021 الجديد



ازدادت نسب البحث عن تردد قناة الاهلي 2021 الجديد ، خلال الفترة الأخيرة، حيث يهتم الكثير من متابعي الرياضات المتنوعة والبرامج الرياضية خاصةً مشجي النادي الاهلي بالبحث عن التردد الخاص بالقناة، لمتابعة كافة البرامج الرياضية والأخبار الحصرية خاصة المتعلقة بنادي القرن، حيث تعرض قناة الأهلي العديد من المباريات الرياضية المتميزة والبرامج الرياضية.





تردد قناة الاهلي 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات Al Ahly بجودة عالية HD



