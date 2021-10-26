رئيس الجمارك المصرية يتابع تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير المصلحة



عقد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مساء الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء وأعضاء محاور تطوير مصلحة الجمارك وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك عن أعوام 2020-2023.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أهمية تنفيذ الأهداف التشغيلية والبرامج المحددة لعام 2021-2022 طبقًا للأهداف الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر أن الاستراتيجية تتمثل في تطوير عمليات التجارة العابرة للحدود المصرية وفق المعايير الدولية، ومجابهة كافة التهديدات الحالية والمحتملة للحد من التجارة غير المشروعة وتنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الاحترافية في العمل.

وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للمصلحة تتضمن أيضًا تطوير وتطبيق نظم العمل المتطورة لتحقق السرعة في الإنجاز ورضا المتعاملين وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفّزة لتنظيم الأداء وخلق وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة لدعم تحقيق رسالة المصلحة.

وأشار الشحات غتوري إلى أن محاور التطوير تشمل محور الإطار التشريعي ومحور الموارد البشرية ومحور نظم وإجراءات العمل ومحور بيئة العمل المادية والتجهيزات ومحور التحول الرقمي.

كما تشمل المحاور أيضًا محور الشراكات الاستراتيجية ومحور الإعلام والتواصل ومحور الرقابة الجمركية.