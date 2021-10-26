محافظ الجيزة يستحدث منصبا جديدا لأعمال النظافة بالأحياء

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا لمتابعة انتظام سير العمل بنطاق الأحياء ونسب تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل وحدة محلية.

وخلال الاجتماع أشار محافظ الجيزة، إلى عزم الدولة إنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة لربط أحياء المحافظة، والتي من شأنها التقليل من الكثافات المرورية على المحاور الرئيسية والحد من الازدحامات، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بأعمال التطوير الجارية لتمكين الشركات المنفذة من إنهاء الأعمال بها وفق الجداول الزمنية المعلنة وتوقيع الغرامات المنصوص عليها حال تأخر أي منها في تسليم الأعمال.

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ ما يلزم نحو تطعيم الموظفين والعاملين بكل حي، بالتنسيق مع مديرية الصحة وتشديد أعمال المتابعة والرقابة لمخالفات قائدي مركبات التوك توك والخاصة بالسير بالشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فورًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذا المنع التام لانتظار السيارات وحالات الإشغال أعلى الأرصفة والجزر الوسطى، والتوسع فى أعمال تنظيم المواقف ونقل العشوائية منها لأخرى حضارية واستغلال الأراضي الفضاء كساحات انتظار بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ومراقبة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية وإلزام أصحاب المطاعم بتوفير صناديق قمامة أمام كل منها لمنع إلقاء المخلفات.

وبالنسبة لأعمال النظافة، وجه راشد باستحداث منصب "نائب رئيس حي لشئون النظافة" وتعيين إدارة معاونة له بكل حي لمتابعة منظومة النظافة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بها لرفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات، وتوفير الأعداد اللازمة من العاملين لتغطية كافة القطاعات.

وتابع المحافظ جهود حي الهرم بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركات المرافق لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني مدينة هضبة الأهرام، موجهًا بتكثيف الجهود للقضاء على كافة مظاهر العشوائية التي يعانى منها سكان المدينة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بتعيين شركة الأمن لبدء تسلمها العمل بالمدينة، ورفع تقرير يومي بالنتائج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومدير مديرية الطرق ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.