صادرات السعودية غير النفطية تتجاوز 20 مليار ريال

ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية 26.8 في المائة خلال شهر آب (أغسطس) من العام الجاري، لتصل إلى 22.95 مليار ريال (6.12 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.09 مليار ريال (4.82 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.



وتعد صادرات السعودية غير النفطية في أغسطس ثاني أعلى صادرات في تاريخ السعودية، وسط انتعاش القطاع الخاص، ولا سيما قطاعات الصناعات الكيماوية واللدائن، والمواد المعدنية وكذلك مواد البناء.



ولأول مرة لستة أشهر متتالية، تجاوزت الصادرات الشهرية غير النفطية حاجز 20 مليار ريال، علما أن السعودية سجلت في حزيران (يونيو) الماضي أعلى صادرات غير نفطية في تاريخها بنحو 23.69 مليار ريال.



وتشكل صادرات السعودية غير النفطية في أغسطس نحو 25.7 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال الفترة، فيما تعادل نحو 45.6 في المائة من وادرات السعودية البالغة 50.3 مليار ريال.



وتسعى المملكة من خلال رؤية السعودية 2030 إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي، حيث تتخذ من أجل ذلك عديدا من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الدولية والإقليمية.



وبحسب الرصد، استحوذت ثلاث دول على ثلث الصادرات غير النفطية في أغسطس الماضي، وهي الصين 3.2 مليار ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة 2.79 مليار ريال، إضافة إلى الهند التي استحوذت على 1.6 مليار ريال من صادرات السعودية غير النفطية.



وصادرات المملكة غير النفطية مقسمة إلى 21 مصدرا رئيسا أبرزها ( المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات).



وتشكل المنتجات مصنوعات اللدائن والمطاط وكذلك المنتجات الكيماوية على نحو 36.4 في المائة و33.4 في المائة من السلع المصدرة خلال شهر أغسطس الماضي.



ومثلت صادرات المنتجات الكيماوية نحو 7.66 مليار ريال، بينما مثلت اللدائن والمطاط ومصنوعاته نحو 8.36 مليار ريال.



إلى ذلك، بلغت صادرات السعودية غير النفطية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس نحو 169.77 مليار ريال أو ما يعادل 45.3 مليار دولار، وهي تزيد على الفترة المماثلة من العام الماضي 33 في المائة.

