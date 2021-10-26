طريقة عمل الكنافة بالمانجو والقشطة اللذيذة.. تعرفي عليها

تعتبر الكنافة بالمانجو والقشطة ضمن أكثر الأكلات شعبية في الشرق الاوسط خلال السنوات الماضية، حيث يحب الناس تناول الكنافة بالمانجو والقشطة في أي وقت سواء في شهر رمضان أو وقت آخر.

طيرقة عمل الكنافة بالمانجو والقشطة

ونقدم لك عزيزتي فيما يلي طريقة عمل الكنافة بالمانجو والقشطة اللذيذة بخطوات بسيطة في المنزل، عليك تجربتها للاستمتاع بـ الكنافة بالمانجو والقشطة مع العائلة.

الكنافة بالمانجو والقشطة

مقادير الكنافة بالمانجو والقشطة

½ كيلوجرام كنافة.

¾ كوب سمنة.

4 ملعقة كبيرة زيت.

1 كوب شرائح مانجو.

2 كوب عصير المانجو.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة نشا.

سكر بودرة حسب الحاجة.

مقادير تحضير القشطة

½ كوب كريما سائلة.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيلا.

خطوات تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة



1- في وعاء عميق، ضعي السمنة والزيت واخلطي جيدا.

2- اضيفي الكنافة وشوحيها على النار قليلا حتى تكتسب لونا ذهبيا.

3- اضيفي القليل من سكر البودرة إلى الكنافة وقلبيها جيدا، ثم احضري صينية مقاومة للحرارة وضعي فيها الكنافة.

4- قومي بتحضير كريمة المانجو من خلال تسخين عصير المانجو على النار مع اضافة السكر.

5- ذوبي النشا في القليل من الماء البارد ثم اضيفيه فوق عصير المانجو مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام كثيف مثل المهلبية.

الكنافة بالمانجو والقشطة

6- سخني جزء من الكريما السائلة على النار ثم اضيفي اليها السكر والفانيلا.

7- ذوبي الدقيق في كمية الكريما المتبقية واضيفيها للخليط السابق وقلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط من كريمة القشطة.

8- اسكبي طبقة من القشطة فوق الكنافة وافرديها في كافة الجواني ثم ضعي طبقة ثانية من الكنافة فوق القشطة.

9- اضيفي طبقة من كريمة المانجو ثم طبقة اخرى من الكنافة.

10- زيني الكنافة بالكريمة المخفوقة مع شرائح من المانجو ثم قدمي الكنافة.

تعد الكنافة بالمانجو والقشطة من الحلويات والاكلات الغنية بالكثير ن السكريات والدهون، لذا ينصح على مرضى الكسري استشارة الطيب قبل تناول الكنافة بالمانجو والقشطة، لمعرفة اكلمية المسموح بها.