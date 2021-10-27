أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-10-2021.. المعدن الأصفر يبدد المكاسب

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، في الصاغة ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 21 سعر 782 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 سعر 893.75 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 سعر 670.25 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6256 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء 26 أكتوبر، متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات الأميركية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، واجتماع لجنة السياسة ببنك إنكلترا، ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من العام.



الذهب يستمر بالتعامل فوق 1800 دولارا للأونصة



وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 0607 بتوقيت غرينتش، وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.

كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من 1% أمس الاثنين مسجلا 1809.66 للأونصة، أي بفارق نحو 4 دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.



المعادن النفيسة الاخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1051.11 دولار واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.

