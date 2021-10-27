السكة الحديد تواصل عقد الاختبارات للمتقدمين بأكبر مسابقة وظائف

تواصل هيئة السكة الحديد عقد الاختبارات للمتقدمين لمسابقة الوظائف الأكبر في تاريخها التى أعلنت عنها خلال أغسطس الماضى، حيث تجرى المرحلة الأولى من الاختبارات فى مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمدينة نصر دون أى تدخل من هيئة السكة الحديد فى طبيعة وأسئلة هذه الاختبارات أو اختيار المجتازين للاختبارات.

المرحلة الأولي

وتستمر المرحلة الأولى من الاختبارات للمتقدمين لوظائف فنيين ومهندسين حتى 2 ديسمبر المقبل، بحيث تستمر اختبارات الفنيين من 16 حتى 23 أكتوبر وتجرى الاختبارات للمتخلفيين عن مواعيدها يومى 24 و25 أكتوبر، كما تجرى اختبارات المتقدمين لوظائف مهندسين خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر على أن تجرى الاختبارات للمتخلفين عن المقابلات يوم 2 ديسمبر.

وقامت هيئة السكة الحديد بتحديد أيام لاختبارات كل مجموعة من المتقدمين للوظائف الشاغرة وكذلك المتقدمين من كل منطقة من مناطق هيئة السكة الحديد الـ 6، وقامت بإرسال مواعيد المرحلة الأولى من اختبارات المتقدمين لهذه الوظائف فى رسائل عبر الواتس آب على الأرقام المسجلة فى استمارات التقدم للوظائف من قبل الراغبين فى شغلها.

اختبارات طبية ونفسية

وتلي المرحلة الأولى من الاختبارات اختبارات طبية واختبارات نفسية بجهاز العمل النفسى التابع للقوات المسلحة وتنتهى باختبارات فى معهد ضباط الصف بالقوات المسلحة، من أجل اختيار وتعيين 1750 مهندسا وفنيا من بين أكثر من 50 ألف متقدم لهذه المسابقة.

وفي سياق منفصل، تواصل هيئة السكك الحديدية، علي مدار اليوم، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات.

وتعمل هيئة السكك الحديدية، منذ ظهور فيروس كورونا على الحد من انتشار العدوى بين مستخدمي القطارات في القاهرة وباقي المحافظات، حيث تجري الهيئة بشكل يومي إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بمختلف درجاتها كإجراء احترازي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.

كما تستمر الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.