سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-10-2021 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الريال السعودى- ارشيفية
الريال السعودى- ارشيفية
Advertisements

 


استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

 

الريال السعودي سعر الريال السعودى سعر اسعار العملات العربيىة أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم
نتائج مباريات
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الكشف عن مدرب برشلونة الجديد بعد إقالة كومان

عاجل - برشلونة يطرد كومان.. وتحديد اسم المدرب الجديد

قرار عاجل من لابورتا تجاه كومان بعد خسارة برشلونة أمام رايو فاليكانو

ارتفاع الوفيات والإصابات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

عاجل - أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي

عاجل من المحكمة بشأن ترشح محمد مجاهد لرئاسة نادي سموحة

مديرة مدرسة "طالبتا المطواة": خجلت بعلم بنتي خبر إقالتي بعد تاريخي الوظيفي

رضا عبد العال: تصريحات قمصان غريبة.. واختلف مع طولان