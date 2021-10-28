طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 وخطوات الاستعلام عنها.. تعرف عليها

يريد عملاء المصرية للاتصالات معرفة طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 وأيضًا خطوات الاستعلام عن الفاتورة من خلال رابط موقع المصرية للاتصالات.

كما يهتم العديد منهم بها نظرا لارتباطها الوثيق بالإنترنت المنزلي، فعندما ينقع الخط الأرضي بسبب عدم دفع الفاتورة تنقطع خدمة الإنترنت، ولا يستطيع العميل الاستفادة بالباقة الخاصة به إلا إذا دفع فاتورة التليفون الأرضي.

وسنستعرض لكم فيما يلي موقع الفجر الإلكتروني وطرق دفع الفاتورة وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي أكتوبر 2021

هناك العديد من المنافذ التي يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريقها وهي:

- منافذ وفروع WE المختلفة.

- فوري.

- تطبيق WE Pay.

- مصاري.

- خدماتي.

- مكاتب البريد المصري.

- سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.

المصرية للاتصالات

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يقوم المواطن الراغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــــــا.

- ثم يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل "إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بالخط الأرضي".

- ويضغط على الأيقونة الخاصة بالاتعلام عن قيمة الفاتورة "اظهر الفواتير"، لتظهر على الفور قيمة الفواتير المطلوب دفعها من العميل.

- الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

- وفي حالة رغبة العميل في سداد الفاتورة المطلوبة، تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على "سدد".

- اختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل، سواء بـ "الفيزا أو الماستر كارد".

ويمكن للعميل أن يقوم بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة.