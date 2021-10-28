بالتفاصيل.. شركة فيسبوك تغير اسمها إلى ميتا Meta

ميتا Meta.. تعد شركة فيس بوك من أكبر الشركات التي تحتل مكانة كبيرة بين المستخدمين حول العالم فموقعها "فيس بوك" أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك منتجاته الأخرى "إنستجرام وواتس آب".

ميتا Meta

وأعبنت شركة فيسبوك تغيير اسمها الذي اشتهرت به إلى ميتا Meta، مؤكدة عزمها ضم تطبيقاتها وتقنياتها تحت العلامة الجديدة، وذلك خلال المؤتمر السنوي للشركة الذي عقد مساء الخميس.

اسم فيس بوك الجديد ميتا Meta

وقالت الشركة إن تغيير اسم فيس بوك إلى ميتا Meta هدفه التركيز على مساعدة الناس على التواصل والعثور على المجتمعات وتنمية الأعمال التجارية، مشيرةً إلى عدم تغيير هيكل الشركة.

ميتا Meta بديلا عن فيس بوك

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم عقب تغيير اسمها إلى ميتا Meta بدء التداول المالي تحت الاسم الجديد "ميتا Meta:، الذي قامت الشركة بحجزه في الأول من ديسمبر.

ميتا Meta ومشاكل فيس بوك

وجاء تغيير اسم فيس بوك إلى ميتا Meta نتيجة إلى أن الشركة تواجه العديد من الأضرار والمشاكل على مستوى العالم، بعد أن قام أحد المبلغين بتسريب مئات المستندات الداخلية للشركة ما يلزم بتغيير الاسم في محاولة لتفادي العواقب.

هل يؤثر اسم ميتا Meta على الخدمة

ومن المتوقع ان تتراجع خدمة فيسبوكعقب تغيير اسمها إلى ميتا Meta وتتحول إلى مجرد واحدة من الشركات التابعة، إضافة إلى انستجرام وواتس اب، بدلًا من العلامة التجارية.

سبب اختيار اسم ميتا Meta

وتشير التكهنات إلى أن تغيير اسم فيس بوك إلى ميتا Meta الهدف منه إصلاح سمعة فيسبوك بعد سلسلة من العلاقات العامة السيئة والمعلومات الخاطئة على منصاتها، وإخفاقات الإشراف على المحتوى، والكشف التأثير السلبي لمنتجاتها على الصحة العقلية لبعض المستخدمين.