قرار حكومي جديد بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

أخبار مصر
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للانشطة الصناعية.

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، قرار رئيس الوزراء، الذي نص على النحو التالي

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى

وجاء ذلك القرار بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء ويعمل بهذا القرار بداية من 1 نوفمبر المقبل.

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