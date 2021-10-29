محمد الحسيني: خالد شلبي قاهر المانش بذراع واحدة مثلي الأعلى

توك شو
البطل محمد الحسيني
البطل محمد الحسيني
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قال البطل محمد الحسيني، "سباح المانش"، من ذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون"، إنه يواصل التدريب ليلا ونهار كل يوم  لمدة 5 ساعات متواصلة وواثق في ربنا وعبور المانش بذراع واحدة، لافتا أنه نجح في السباحة 11 ساعات متصلة في مياه البحر الأحمر بالغردقة، بمسافة 36 كم.

وتابع سباح المانش خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الكابتن خالد شلبي قاهر المانش بذراع واحدة مثله الأعلى ويسعى دائما لتحطيم هذا الرقم القياسي.

وعلق البطل محمد الحسيني، "سباح المانش"، من ذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون"، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، قائلا: دي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي".

سباح المانش محمد الحسيني ذوي الاحتياجات الخاصة متلازمة داون
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