أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع سعر الدولار



هبطت أسعار الذهب، مع صعود الدولار، في حين يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية للفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تقليص التحفيز الاقتصادي مع زيادة توقعات التضخم.

وبحلول الساعة 0901 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1791.81 للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1793.60 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% لكنه يتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.98 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.70 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1997.11 دولار للأونصة.