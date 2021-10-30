بعد وقف "مسلم" عن الغناء.. محمد موسى: إحنا بالمرصاد لكل تجاوزات مؤدي المهرجانات

وجه الإعلامي محمد موسى الشكر لنقابة الموسيقيين فرع الشرقية، وذلك لمنعها مؤدي المهرجانات "مسلم" من الغناء بأحد الأفراح في أبو كبير.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إحنا بالمرصاد لكل تجاوزات الناس دي، ومش هنبطل كلام إلا لما يكون فيه إطار قانوني بيحكم وينظم ممارسة الناس دي لمهنة الغناء، معندناش أي مانع أن أي حد يغني مادام صوته كويس ومقيد بالنقابة وبيغني كلمات محترمة، بالعكس هنشجعه وهنذيع أخباره هنا".

وتابع محمد موسى إن برنامج "خط أحمر" سيكون داعما لكل من يغني بشكل قانوني من خلال تصاريح صادرة من نقابة الموسيقيين، وكذلك بكلمات جيدة لا تخدش الحياء العام أو تفسد الذوق المجتمعي".