غادة إبراهيم عن دورها في فيلم "راضي": مختلف عن أعمالي السابقة تماما

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن دورها في فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، قائلة إنها تجسد شخصية طبيبة نفسية، وهو ما يعد في صميم دراستها، نظرا لأنها درست علم النفس والفلسفة والاجتماع، وهو من تأليف أحمد حمدي وسيناريو وحوار إسماعيل فارس وإخراج محمود المصري.

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدور الذي تقدمه في الفيلم يعد جديدا عليها، ولا يشبه الأدوار النمطية التي تعرض عليها، ولا يعتمد على شكلها أو ملابسها وغير ذلك، وإنما يعتمد على الأداء والخبرة بشكل أكبر.

وتابعت، أن قصة الفيلم تدور حول التنمر الذي نعاني منه في المجتمع خلال السنوات القليلة الماضية، وهو موضوع شائك جدا، ويجب على الدولة أن تعمل على التخلص من التنمر والتحرش في المجتمع لأضرارها الكبيرة على الأشخاص.