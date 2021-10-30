محافظ القاهرة: غرفة عمليات لتلقي شكاوى وبلاغات تجمع مياه الأمطار

أخبار مصر
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد، على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس.

وقال محافظ القاهرة، إنه يتابع  الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة.

 

وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

 

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

 

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها بعد الأمطار الخفيفة التي تعرضت لها بعض مناطق القاهرة.

اللواء خالد عبد العال القاهره تجمعات هيئة الأرصاد حالة الطقس
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