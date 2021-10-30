غلق 12 سجنًا.. الداخلية تعزز إنجازاتها في احترام حقوق الإنسان وتنجز مركز الإصلاح بـ10 أشهر

انتهت وزارة الداخلية المصرية، من إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون والتابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بعد بذل جهود كبيرة، نتج عنها تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

إنجاز مركز الإصلاح والتأهيل

ويعتبر إنجاز مركز الإصلاح والتأهيل في مدة لا تخطى الـ10 أشهر إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة نجاحات وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وتكريس جهودها نحو احترام حقوق النسان.

إغلاق 12 سجنًا

ومن المقرر أن يتم التشغيل الفعلي للمركز، وبعده سيتم إغلاق 12 سجنا في مختلف المحافظات، ما يمثل 25% من السجون العمومية في مصر.

تصميم مركز الإصلاح والتأهيل

وصمم مركز الإصلاح بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، وتم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بأحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة.

أهداف مركز الإصلاح

ويهدف المركز إلى التعامل مع المحتجزين بأسلوب آدمي واحترافي يؤهلهم ويساعد في تمكين اندماجهم الإيجابي في المجتمع عقب فترة العقوبة، ما يؤكد على احترام وتقدير وزارة الداخلية لملف حقوق الإنسان واهتمامها المستمر بتطوير أماكن الاحتجاز وسعيها الدائم في تمكين المحتجزين بالاندماج الإيجابي في المجتمع بعد إنهاء فترة العقوبة.