تعرف على فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة للمعاشات

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يمكن التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وتستعرض "الفجر" كافة الإجراءات التي يتقدم به المستحق للحصول على المعاش وهي كالأتي:-

* يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقًا به تلك المستندات.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.



- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

* الفئات المستحقة:-



- عمال التراحيل.

- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

- محفظي وقراء القرآن الكريم.

- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية غير الخاضعين.

* الرقم التأميني:-

يحق للمواطنين الاستعلام عن الرقم التأميني، من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217.

وفي حال عدم الاستدلال على الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:

- ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

- في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.