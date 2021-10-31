حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 31/10/2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية، بعدما شهدت بعض المحافظات سقوطا للأمطار.

حالة الطقس

وسقطت أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والغزيرة صباح اليوم حيث شهدت حالة الطقس، جوا شتويا على أغلب الأنحاء حتى فى الأماكن التى لم تسقط فيها أمطار بدى الغيوم على سمائها.

حالة الطقس اليوم

وشهدت حالة الطقس اليوم سقوطا للأمطار في بعض المحافظات مثل قنا ونجع حمادى، والشرقية ومحافظة المنوفية التي سقطت بها أمطار غزيرة وكانت رعدية على مدينة السادات بالتحديد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتعرضت البحيرة هي الأخرى لسقوط أمطار خفيفة كما هو الحال في بني سويف لترفع تلك المحافظات حالة التأهب القصوى استعدادا للتغيرات في حالة الطقس اليومية.

تحذيرات من حالة الطقس

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس وسط توقعات بسقوط أمطار اليوم الأحد، في بعض المحافظات على رأسها المحافظات هي الإسكندرية والدقهلية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية.

تباين حالة الطقس

وتباينت حالة الطقس في حدتها وحدة سقوط الأمطار حيث شهدت الدقهلية، سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد في جمصة، كما سقطت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة المنصورة وبلقاس، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وكان الجو باردًا إلى حد ما، وهو الحال نفسه في القليوبية وكفر الشيخ.

سقوط أمطار وحالة الطقس

وأشارت الهيئة في بيان حالة الطقس إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد ومطروح ومدينة السلوم.

حالة الطقس المتوقعة

ولفتت الأرصاد أن حالة الطقس ستشهد سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا على القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية والمنوفية إضافة إلى سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

دمياط 26 22

المنصورة 29 19

ويتساءل الكثيرون بشكل يومي عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، لما لها من أهمية كبيرة ولا سيما مع دخولنا فصل الشتاء وبدء موسم الأمطار.