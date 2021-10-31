برلمانية تطلق مبادرة "القضية السكانية وتحدياتها" لطلبة الإعدادية والثانوية بكالفيوم

النائبة ميرفت عبدالعظيم
النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب بالفيوم
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أطلقت النائب ميرفت عبد العظي، عضو مجلس النواب، بمحافظة الفيوم، مبادرة بعنوان "القضية السكانية وتحدياتها" لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وبإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل الوزارة والدكتور هشام أبو عوف المدير التنفيذي للمديرية.

وقالت النائب ميرفت عبد العظيم: إيمانا مني بأهمية دور النشء في المشاركة في قضايا الوطن أعلن عن إطلاق  مبادرة وذلك  تحت عنوان (القضية السكانية وتحدياتها) وتشتمل على ندوات للتوعية لطلبة المدارس الثانوية فيما يتعلق بالوضع السكاني الحالي وطرح المشكلة وتحدياتها وكيفية التعامل معها.
 

وأكدت أن المبادرة تشتمل على مسابقة كبرى في الأعمال الأدبية وأخرى في الأعمال الفنية كما تشتمل أيضا  على مسابقة في إطلاق صفحة الكترونية تتناول نفس القضية ويتم التحكيم في الإدارات التعليمية والتصفيات بالمديرية كما يتم  تكريم الفائزين  بجوائز قيمة في حفل يليق بالمشاركين جميعًا.

 

تعليم الفيوم: تكريم الفائزين بمسابقتي "مدارس مصر ومدرس مصر"


 


 

برلمان الفيوم مبادرة إحالة القضية السكانية الثانوي الاعدادي
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