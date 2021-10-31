قرار مهم من التعليم بشأن معلمي المدارس الخاصة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموافقة علي تنفيذ البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة لغات عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية وبالمجان، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب بجميع مدارس مصر.

منظومة التعليم الجديدة

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها: يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من متابعة جادة وفعالة من أجل الاستمرار في نجاح منظومة التعليم الجديدة، واستكمالًا لحصاد برامج تدريب القيادات التعليمية، ومعلمي المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات والذي بلغ به إجمالي الفرص التدريبية (127411) فرصة تدريبية.