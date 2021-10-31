"الأرصاد" تحذر من الخروج إلى البلكونة عند حدوث البرق والرعد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ضرورة للابتعاد عن أي أماكن مفتوحة، أو الاقتراب من الأشجار، أو أعمدة الإنارة حال حدوث برق ورعد، حتى لا نتعرض لأي ضرر.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الشحنة الكهربائية التي تخرج من السحابة في البرق قد تصل لـ2000 وات، وهذا قد يؤدي إلى حالة وفاة سريعة لا قدر الله.



ولفت إلى أن أي شخص يقود السيارة أثناء حدوث برقع ورعد، عليه أن يركن السيارة، في مكان غير مفتوح، حتى لا يلحق به أي ضرر، وذلك على أي قائد سيارة أن يتأكد من عدم وجود أمطار أو رعد وبرق، ومحاولة تأجيل السفر في البداية، خاصة وأن السيارة جسم معدني وجيد التوصيل للكهرباء.



وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية من الخروج إلى البلكونة لتصوير ظاهرة البرق والرعد فهذا أمر خطير للغاية.