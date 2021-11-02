لتفادي مخاطر الشبورة.. المرور توجه نصائح مهمة لقائدي السيارات.. وجهت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة التي يجب أن يتبعها قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق لتفادي مخاطر الشبورة المائية، وهذا بعد تحذير الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ما هي نصائح “المرور” لتفادي مخاطر الشبورة الكثيفة؟



- يمكن لقائدي السيارات تأجيل لرحلة لحين الانتهاء من الشبورة وهذا أفضل لضمان سلامتهم ووضوح الرؤية.



- في حالة قمت بالذهاب باكرا في الشبورة فيجب أن تضئ جميع أنوار سيارتك ولنور الأمامي يجب أن يكون في الوضع المنخفض.



- قم باستخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة الكثيفة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.



- على قائدي المركبات القيام بفتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها.



- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية لكي تتمكن من لتوقف حال وجود خطر ما.



- يجب عليك استعمل مساحات المطر.



- استخدم ألة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.



- احذر من التوقف في منطقة الشبورة



- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة قم بوضعها في الجانب الأيمن مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة والتزم بالجلوس بداخلها وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.



- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فيجب عليك أن تلتزم بالسرعة البسيطة.



- عليك مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.



- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.



-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.



- اتبع نصائح رجال المرور لكي تصل رحلتك سالما.



-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.



وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، كما يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، به نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، نصحة باتباع تعاليم المرور لتجنب الحوادث.