التحفظ على شيش خلال حملات على المقاهي بالشرقية

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التحفظ على شيش مخالفة
التحفظ على شيش مخالفة
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 قام شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول الزقازيق بالقيام بحملة مداهمة أحد الكافيتريات بقسم النظام بنطاق حى أول يقوم صاحبها بتقديم الشيشه لرواد المكان وتم التحفظ على 10 شيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الكافتريات والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا بالمراكز وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

محافظة اشرقية شيش شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق الكافيتريات
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