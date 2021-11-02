برج الحوت.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021

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بوابة الفجر
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برج الحوت، يبحث الكثيرون ممن يعتقدون في الأبراج الفلكية والطالع إلى معرفة حظوظه اليومية، حيث تختلف الأبراج فيما بينهم، ويهتم كل فرد بمعرفة حظه اليومي وحظ من يحب.

 

برج الحوت

وتوجد شريحة كبيرة من المهتمين بمعرفة الأبراج وحظك اليوم، حيث اعتادوا على معرفتها قبل التوجه إلى أعمالهم اليومية، وعلى رأسهم مواليد برج الحوت حيث يتفاءل البعض، وآخرين يفضلون البقاء حال خالفتهم التوقعات، أو نبأتهم بحظوظ سيئة.

 

مواليد برج الحوت

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، حصوله على ترقية أو مكافأة فى العمل، نتيجة للمجهود الكبير الذى يبذله، وحرصه على مساعدة زملائه فى إنجاز المهام فى الوقت المطلوب.

 

الطالع الفلكي وبرج الحوت

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمة يومية تتعلق بكشف الطالع والأبراج الفلكية إلى جانب معرفة الحظ اليوم، ومنها توقعات برج الأسد لقرائها الكرام في السطور التالية:
 

صفات ومزايا مواليد برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية والقدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، وامتلاكه الحس الفكاهى، والكرم، لذلك فهو من الأشخاص المحبوبين لمن حوله، ولكن من صفاته السلبية الكسل، الذى يجعله لا يستطيع إنجاز الكثير من المهام المطلوبة منه.

 

برج الحوت وحظك اليوم
 

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم توقعات الأبراج وحظك اليومي كما هو الحال حينما قمنا باستعراض حظك اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 لمواليد برج الحوت  الذي يبدأ من يوم من من 20/2 إلى 20/3 ولديه العديد من المزايا التي يتمتع بها أنصار هذا البرج.

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