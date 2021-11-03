عاجل.. حالة سهير البابلي حرجة.. وأنباء عن توقف بعض أجهزة جسمها

أثيرت أنباء صحفية منذ قليل تفيد بدخول النجمة سهير البابلي في حالة حرجة.

وقال زوج ابنة النجمة في تصريحات صحفية، إن بعض أجهزة من جسدها توقفت عن العمل.

كانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، صرحت بأن والدتها تعرضت لأزمة منذ أكثر من شهر بسبب انخفاض السكر.

وأوضحت قائلة: “السكر اتحرق في جسمها وتسبب في معاناة قاسية لها، والآن ترفض الأكل والكلام”.

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة القديرة سهير البابلى دخلت فى كومة سكر، وتم نقلها إلى المستشفى وعمل اللازم لها طبيًا، موضحًا أن حالتها الصحية مستقرة الآن.

ونفى "زكى" في تصريحات تلفزيوينة، أن تكون الفنانة القديرة أجريت عملية قلب مفتوح كما يتم تداوله الآن.