تعرف على أسعار الذهب.. سعر الذهب اليوم عيار 21

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 4-11-2021 في بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر الصعود اليوم، ويبحث المواطنين عن سعر الذهب اليوم عيار 21، فقد ارتفع بقيمة جنيهان.

أسعار الذهب اليوم



تستعرض بوبة “الفجر” لإلكترونية في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-11-2021:

سعر الذهب اليوم عيار 24

تجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 887 جنيها، ي رتفع بقيمة جنيهان مقارنة أمس، وهو العيال الأعلى سعرا في مصر نظرا لجودته العالية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عير 21 نحو 776 جنيه، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر انتشارا ورواجا في سوق الصاغة في مصر.



سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 665 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر مبيعًا وانتشارا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

قفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21، العيار المناسب والمنتشر في مصر.

سعر أوقية الذهب اليوم عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل 27497 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة.