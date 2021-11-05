محمد موسى: الأمن الوطني أنقذ رهائن "بلطجى" الفيوم دون نقطة دم

أشاد الإعلامي محمد موسى، بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بعد تحريرهم أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجى بالفيوم، بعد تفجير الأبواب المحصنة وإصابته بطلق نارى في قدمه، لافتا أن قوات الشرطة ما رست كل أنواع القدرات والإمكانيات فى التفاوض حتى عملية الاقتحام بمعرفه القوات تمت على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياة المحتجزين.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هي دي احترافية رجال وأسود الشرطة المصرية الذين مارسوا أعلى درجات ضبط النفس في الحفاظ علي أرواح الرهائن وتمت عملية تحريرهم دون نقطة دم واحدة، مضيفا: لاحظنا تعامل الشرطة مع الرهائن بعد تحريرهم بمنتهي الإنسانية.

جهاز الشرطة المصرية والأمن الوطني المصري يحافظان علي البلد، لافتا أن هذا الجهاز العظيم يعمل من أجل راحة واستقرار وأمن المواطن المصري.. موجها التحية لأسود وزارة الداخلية الذين أنهوا عملية تحرير الرهائن بمنتهي الاحترافية ودون نقطة دم واحدة.