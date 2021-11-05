"عهد الخُطاط انتهى".. فاروق المقرحي يعلق على واقعة "بلطجى الفيوم"

توك شو
بلطجي الفيوم
بلطجي الفيوم
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علق اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، على نجاح قوات إنقاذ الرهائن بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية فى إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد خُط الفيوم.

وقال اللواء فاروق المقرحى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عهد "الخطاط انتهي"، ونسير إلى الأمام لافتا إلى أن رجال جهاز الشرطة تدريبهم على أعلى مستوى، سواء القوات النظامية أو المكلفة بجمع المعلومات.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المجموعة التي أنقذت رهائن الفيوم من رجال الأمن الوطني، بعد اقتحام مسكن البلطجي الذي احتجزهم، مدربة على أعلى مستوى من المهارات ولديهم كفاءة للتعامل مع الإرهابيين والمجرمين شديدي الخطورة.

وأشار إلى أن  الفرقة 333 حررت رهائن بلطجي الفيوم باحترافية، مشيرا إلى أن القوات نجحت في تفكيك الأبواب المحصنة بطريقة فنية عالية وفوجئ البلطجي برجال الشرطة في وسط المنزل. 

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