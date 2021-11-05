محمد موسى يفجر مفاجأة: حمو بيكا تقدم لـ "الموسيقيين" للحصول على تصريح مزاولة المهنة

قال الإعلامي محمد موسى إن حمو بيكا تقدم إلى لجنة الاستماع داخل نقابة المهن الموسيقية، للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وسيتم اختباره أمام لجنة مكونة من 3 أشخاص من الموسيقيين.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن حمو بيكا سيتم اختباره أمام لجنة مكونة من الموسيقار هاني شنودة وسامي الحفناوي ومحمد ضياء، والأسماء الثلاثة من خارج مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كما هو متبع، وأنا مش فاهم هل سيتم قبوله كعضو أو اعتماده كمطرب شعبي، وهل الأستاذ هاني شنودة هيمرر حاجة زي دي".

وتابع، "هل يا أستاذ هاني ياللي كنت معايا هنا في رمضان في حلقة وقلتلي أنك معترض على الألفاظ اللي الناس دي بتقول عنها أغاني وأنك معترض على الناس غير مؤهلين أنهم يغنوا، هل لجنتك هتمرر عضويتهم في النقابة".

