بينها البخل والإسراف.. استشاري أسري يكشف أبرز أسباب الخلافات الزوجية

توك شو
صورة تعبيرية عن الخلافات
صورة تعبيرية عن الخلافات الزوجية
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قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن هناك أسباب متعددة للخلاف بين الزوجين غير "المالية" منها، من بينها بخل الزوج على سبيل المثال، أو إسراف الزوجة بشكل كبير ولها الكثير من المتطلبات.

وأضاف أحمد علام خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه من الممكن أن يكون مرتب الزوج أصبح أقل من قبل، وهو ما أدى تباعا لاختلاف مستوى المعيشة، وبالتالي تنشأ الخلافات، كما أن اختيار الزوج على أساس قدرته المالية فقط تعد من أبرز أسباب الخلافات بين الزوجين.

وتابع، أن هناك أزواج يتفقون قبل زواجهم على الإنفاق سويا من دخلهما في حالة عمل الزوجة أيضا، وهو ما قد لا يحدث بعد الزواج، وبالتالي ينشأ الخلاف، وهو ما يوضح أن المشاكل المادية من أسباب الطلاق في المقام الأول.

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