شاهد.. بشرى سارة بشأن مواجهة فيروس كورونا

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، تفاصيل ترخيص بريطانيا دواء “مولنو بيرافير” لعلاج فيروس كورونا، قائلا إن هذا الدواء أول دواء يتم الموافقة عليه يمكن الحصول المريض عليه في المنزل.

وقال "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن هذا الدواء يُعطى عن طريق الفم، حيث أنه يقلل الاحتياج لدخول المستشفى بنسبة 60%، موضحا أن هذا الدواء بدأ تصنيعه في 2015 لتجربته على مرضى الالتهاب السحائي.

وأضاف أن الدواء أظهر نتائج ممتازة عند تجربته على علاج فيروس كورونا، حيث ثبت أنه يحدث تغيرات تجعل فيروس كورونا يقضي على نفسه، وأن الفيروس على الرغم من تحوراته لن يتمكن من تكوين مناعة ضد الدواء، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى أن "مولنو بيرافير" فعال ضد كل أنواع تحورات الفيروس، ويصرف بوصفة طبية.