القبض على المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بالقليوبية.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة) بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.