اعتلى محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، سؤال يتردد على أذهان الناس، وهو ما هي خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر للاستفادة من الخدمات الصحية والتجميلية والتسوق؟؛ حيث يبحث عدد كبير من الموطنين عن التطبيق الذي أطلقته شركة رزق العاملة في مجال تقديم الخدمات الذكية بالعالم العربي والشرق الأوسط في مصر عبر الهواتف المحمولة في أغسطس الماضي.



وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر للاستفادة من الخدمات.

خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر

- على مستخدمي الأندرويد يمكنهم تحميل التطبيق من خلال البلاي ستور، ولمستخدمي الـIOS عن طريق الـApp store.

- قم بإدخال كود الدولة، ورقم هاتفك المحمول، ثم إرسال كود التفعيل على الرقم الذي تم إدخاله لاستكمال عملية التسجيل.

- قم بتسجيل البريد الإلكتروني وتحديد اسم المستخدم، لسهولة الاستمتاع بخدمات التطبيق التجميلية والصحية.



ما هي الخدمات التي يقدمها تطبيق رزق مصر؟

تطبيق رزق مصر يوفر خدمات العناية بالصحة والجمال في المنزل بما في ذلك فحص PCR لفيروس كوفيد-19.

تطبيق رزق مصر يقدم أيضا تحديد موعد مع طبيب منزلي، أو فحص للأجسام المضادة بعد أخذ اللقاح، أو الحصول على استشارة طبية من خلال الهاتف.

يقدم تطبيق رزق مصر خدمات التنظيف، التجميل، الصيانة، النقل، لعناية بالحيوانات الأليفة، خدمات التأشيرات والسفر، وخدمات التسوق.

خدمات تطبيق رزق مصر بالنسبة للرجل

يوفر تطبيق رزق مصر بالنسبة للرجل لعناية باليد والقدم

قص الشعر واللحية

تصفيف الشعر

إزالة الشعر

معالجة الشعر

تنظيف البشرة

خدمات تطبيق رزق مصر بالنسبة للمرأة

يوفر تطبيق رزق مصر بالنسبة للمرأة تصفيف الشعر

إزالة الشعر

التاتو

المكياج

تركيب الرموش

الباديكير والمانيكير

والنيتوباج

التسوق.

خدمات تطبيق رزق مصر بالنسبة للرعاية الصحية

يثوم التطبيق بفحص PCR للسفر، فحص أجسام مضادة ما بعد التطعيم، فحص PCR للاطمئنان، تحاليل دم، فحوصات دورية، علاج فيزيائي، وإعادة تأهيل ما بعد الإصابة.

تطبيق رزق مصر بالنسبة لخدمات الاستقبال والارشاد

خدمات الاستقبال والإرشاد، يوفر تطبيق رزق مصر للمواطنين خدمات التأشيرات، تأمين السفر.

تطبيق رزق مصر بالنسبة للخدمات الحكومية

يوفر تطبيق رزق مصر خدمات الأحوال المدنية، جوازات السفر، تجديد رخصة السيارة، شهادة لقاح كورونا QR Code.

تفصيل الحصول على خدمات تطبيق رزق مصر

1- تستطيع الحصول على الخدمة من خلال الضغط عليها

2- ثم الضغط على «أضف الخدمة»

3- ثم الضغط على «استكمال»

4- ثم يتم تحديد موعد ومكان استلام الخدمة.

5- بعد ذلك يظهر أمام المستخدم تفاصيل المبلغ الإجمالي من حيث صافي المبلغ وضريبة 14%

6- ثم تحديد طريقة الدفع سواء نقدي أو عن طريقة بطاقة الائتمان.

7- ويمكنك في النهاية اختيار تغيير التاريخ والوقت أو تغيير طريقة الدفع أو إلغاء الحجز.