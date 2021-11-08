حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-11-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق

لافارج للأسمنت 1080 جنيها.

أسمنت السويدي 1133 جنيها.

أسمنت حلوان 1090 جنيها.

أسمنت سيناء 1050 جنيها.

أسمنت العسكري بني سويف 1050 جنيها..

مصر للاسمنت قنا 1040 جنيها..