أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-11-2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق
لافارج للأسمنت 1080 جنيها.
أسمنت السويدي 1133 جنيها.
أسمنت حلوان 1090 جنيها.
أسمنت سيناء 1050 جنيها.
أسمنت العسكري بني سويف 1050 جنيها..
مصر للاسمنت قنا 1040 جنيها..
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