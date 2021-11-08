40 مليار دولار إجمالي الصادرات التايوانية خلال شهر واحد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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باعت الشركات التايوانية بضائع بقيمة تزيد على 40 مليار دولار خلال شهر واحد، لأول مرة، في ظل استمرار نمو الطلب العالمي على أشباه الموصلات والأجهزة الالكترونية والمعادن، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الشحنات الخارجية ارتفعت بنسبة 24.6% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.1 مليار دولار، وهو أقل بقليل من متوسط التقديرات التي وردت في دراسة أعدها خبراء اقتصاد.


وارتفعت الواردات بنسبة 37.2% لتصل إلى 34 مليار دولار، في ظل تقلص الميزان التجاري إلى 6.1 مليار دولار.

ومن العوامل الرئيسية وراء الزيادة، الطلب القوي على التقنيات الجديدة، وبدء موسم ذروة الشراء في العطلات، وزيادة أسعار المواد الخام، حسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة المالية.

 

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