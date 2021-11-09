طقس مائل للحرارة.. تعرف على درجة الحرارة الان بمحافظات الجمهورية

يسود اليوم طقس مائل للحرارة، ومن هنا، يبحث المعظم عن درجة الحرارة الان للاطلاع عليها ومعرفة درجة الحرارة العظمى والصغرى بمحافظات الجمهورية

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية لقرائها لكرام المهتمين بمعرفة درجة الحرارة الان تفاصيل حالة الطقس ودرجة الحرارة الان.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



أما درجة الحرارة الان، إليكم بيان تفصيلي بالعظمى والصغرى بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة الان.. القاهرة الصغرى 20 والعظمى 30



درجات الحرارة الان.. شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 30



درجات الحرارة الان.. طنطا الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة الان.. دمنهور الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة الان.. الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27



درجات الحرارة الان.. بلطيم الصغرى 20 العظمى 28



درجات الحرارة الان.. مطروح الصغرى 18 والعظمى 24



درجات الحرارة الان.. السلوم الصغرى 15 والعظمى 26



درجات الحرارة الان.. سيوة الصغرى 14 والعظمى 26



درجات الحرارة الان.. بورسعيد الصغرى 22 العظمى 27



درجات الحرارة الان.. دمياط الصغرى 21 والعظمى 28



درجات الحرارة الان.. الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30



درجات الحرارة الان.. الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29



درجات الحرارة الان.. السويس الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة الان..العريش الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة الان.. رفح الصغرى 18 والعظمى 28



درجات الحرارة الان.. رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 31



درجات الحرارة الان..نخل الصغرى 11 العظمى 28



درجات الحرارة الان.. نويبع الصغرى 22 والعظمى 30



درجات الحرارة الان.. طابا الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة الان.. كاترين الصغرى 12 والعظمى 27



درجات الحرارة الان.. الطور الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة الان.. شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31



درجات الحرارة الان.. الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30



درجات الحرارة الان.. مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 30



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 30



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 30



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 31



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 32



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 18 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 34



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 35



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 34



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 31



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 28



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28